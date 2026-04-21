Ortsvorsteher zum Wiederaufbau Ahr-Radweg gibt Bürgern ein Stück Freiheit zurück Nina Legler 21.04.2026, 05:00 Uhr

i Der Ahr-Radweg wird auch von vielen Rad-Pendlern zur Arbeit genutzt. Dominik Ketz

Radfahrer können sich ab August auf die Wiedereröffnung eines weiteren Abschnitts des Ahr-Radwegs freuen. Doch nicht nur für den Tourismus im Ahrtal ist der Weg wichtig, sondern vor allem für die Bürger in der Region. Das sagen die Ortsvorsteher.

Das lange Warten hat ein Ende: Voraussichtlich ab August soll die Strecke zwischen Mayschoß und Walporzheim des Ahr-Radwegs wiedereröffnet werden. Das freut nicht nur die zahlreichen Radfahrer – auch die Ortsvorsteher sind froh, dass es dann endlich wieder einen richtigen Radweg zwischen den Gemeinden gibt.







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