Ortsvorsteher zum Wiederaufbau
Ahr-Radweg gibt Bürgern ein Stück Freiheit zurück
Der Ahr-Radweg wird auch von vielen Rad-Pendlern zur Arbeit genutzt.
Der Ahr-Radweg wird auch von vielen Rad-Pendlern zur Arbeit genutzt.
Dominik Ketz

Radfahrer können sich ab August auf die Wiedereröffnung eines weiteren Abschnitts des Ahr-Radwegs freuen. Doch nicht nur für den Tourismus im Ahrtal ist der Weg wichtig, sondern vor allem für die Bürger in der Region. Das sagen die Ortsvorsteher.

Lesezeit 2 Minuten
Das lange Warten hat ein Ende: Voraussichtlich ab August soll die Strecke zwischen Mayschoß und Walporzheim des Ahr-Radwegs wiedereröffnet werden. Das freut nicht nur die zahlreichen Radfahrer – auch die Ortsvorsteher sind froh, dass es dann endlich wieder einen richtigen Radweg zwischen den Gemeinden gibt.

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