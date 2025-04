„Trotz aller Fortschritte wird die Wiederherstellung eines durchgängig befahrbaren Ahr-Radwegs mehrere Jahre in Anspruch nehmen“, bremst Stefan Schmitt, Leiter des Wiederaufbaubüros Ahrtal des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Sinzig nach dem Einhub der ersten beiden neuen Radwegebrücken über die Ahr bei Marienthal die Euphorie von Bürgern, Radtouristen und Radwandern.

i Die zweite Bahn- und Radwegsbrücke bei Marienthal. Hier durchschneiden Ahrtalbahn und Radweg den "Katzenfelsen". Für die Bauarbeiten wurden Behelfsfußgängerbrücken und eine Furt durch die Ahr gebaut. Frank Bugge

Vom Paradies für Genussradler zum unbefahrbaren Radweg

Vor der Flutkatastrophe im Juli 2021 sei der familienfreundliche und steigungsarme Ahrtalradweg ein „Paradies für Genussradler“ gewesen, beschreibt es der Ahrtaltourismus. „Vom Sattel aus die herrlichen Weinberge, Wiesen- und Auenlandschaften entdecken – das macht einfach Spaß und bietet ein hautnahes Naturerlebnis“, heißt es weiter. Aber dann: „Durch die Flut wurden große Teile des beliebten Ahr-Radweges zerstört, vor allem im engen und felsigen Bereich zwischen Walporzheim und Altenahr.“

„Aufgrund des Bauverkehrs während der kommenden zwei bis drei Jahre kann die Mitführung des Radverkehrs auf der Bundestraße 267 nicht empfohlen werden .“

D er LBM auf seiner ständig aktualisierten Radwegekarte

Überall wird an der Radtrasse parallel zur Bahnlinie emsig und eifrig gebaut. Und gerade im Bereich zwischen Dernau und Walporzheim ist es eng, der Radweg noch lange nicht fertig. „Aufgrund des Bauverkehrs während der kommenden zwei bis drei Jahre kann die Mitführung des Radverkehrs auf der Bundestraße 267 nicht empfohlen werden“, schreibt der LBM auf seiner ständig aktualisierten Radwegekarte.

Die Grafik kennzeichnet den Abschnitt Walporzheim bis Altenahr rot. Die Erläuterung sagt: „Radweg nicht befahrbar. Gefahr“, wobei das Gefährliche das Radeln der gerade auch von schweren Baufahrzeugen viel befahrenen Bundesstraße meint. Es gibt eine Höhenroute über den Rotweinwanderweg, die aber als offizielle Route nicht ausgewiesen ist.

Aktuell ist nur das obere Stück weitgehend wieder befahrbar

In einer ersten Schadensauflistung 2022 für den Ahrtalradweg hatte der LBM die mächtigen Viadukte der Rad- und Eisenbahnbrücken an der Engelsley in Altenahr, den Bahndamm mit “Radwegeberme" (Unterdamm) an der Ahrschleife bei Mayschoß, die Saffenburgbrücke und die Brücken um Marienthal stellvertretend für die vielen zerstörten Bauwerke benannt. Es konnten von der rund 10,5 Kilometer langen Strecke rund 37 Prozent nicht mehr befahren werden. Auf weiteren 40 Prozent war die Befahrbarkeit eingeschränkt, „was zum Verlust des Verkehrswertes auf dem gesamten Abschnitt führte“, so das fachliche Urteil der Verkehrsexperten.

Aktuell ist laut LBM ahraufwärts die Strecke von Schuld bis nach Dümpelfeld wieder befahrbar. Von Pützfeld (Ahrbrück) bis nach Kreuzberg geht es über eine Ersatzroute, da der Radweg für Bahnbauarbeiten gebraucht wird. Der Ahrtaltourismus berichtet, dass der Radweg von Blankenheim bis Ahrbrück und im Bereich der unteren Ahr zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig zum Teil mit Umleitungen wieder befahrbar ist.

Die nun gelegte Lentert-Brücke bei Marienthal ist eine von zehn Bahn- und Radwegebrücken, die der LBM gemeinsam mit der DB InfraGo AG errichtet und deren Rampen, Widerlager sowie hochwasseroptimierte, schlanke Pfeiler in der Ahr-Bahn und Radverkehr gemeinsam genutzt werden.

Noch keine konkreten Pläne für Abschnitt bei Reimerzhoven

Derzeit ist allerdings in den Planungen für den Ahr-Radweg noch eine Lücke: Unklar ist, wie die Trasse vor Reimerzhoven ahraufwärts verlaufen kann. Hier führte früher eine 2014/15 gebaute, markant rot lackierte Schrägseilbrücke ohne Pfeiler im Fluss die Radfahrer über die Ahr.

Die Flut hat diese Brücke kurzerhand weggespült. Ein Wiederaufbau an dieser Stelle kommt nicht infrage. Möglicherweise müssen Radler auf der nördlichen Ahrseite bleiben und um den Ahrbogen und durch Reimerzhoven fahren.

i Die Wiederaufbauarbeiten am Ahrtalradweg sind nicht nur wichtig für den Tourismus, sondern auch den Alltagsradverkehr von Erwachsenen, Schülern und Kindern im Tal. Der steht unter anderem bei der Initiative "Fahrradfreundliches Ahrtal" im Mittelpunkt. Frank Bugge

Die für den Baulastträger Bund am Ahr-Radweg zu tragenden Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf rund 34 Millionen Euro, wovon rund 24 Millionen Euro für Brücken und Stützwände vorgesehen sind. Der Ahr-Radweg ist aber nicht nur für den Tourismus wichtig, sondern auch für den Alltagsradverkehr etwa von Schulkindern. Deshalb hat der Dernauer Gemeinderat beschlossen, das Teilstück zwischen Dernau und Marienthal mit Straßenbeleuchtung auszustatten.