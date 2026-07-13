Hitze und Trockenheit Ahr gleicht in Sinzig nur noch einem Rinnsal Judith Schumacher 13.07.2026, 19:00 Uhr

i Viel Wasser gelangt an der Ahrmündung aktuell nicht mehr in den Rhein. Kaum vorstellbar ist bei so einem Bild das Ausmaß der Flutkatastrophe vor genau fünf Jahren. Judith Schumacher

Die Ahr bietet derzeit ein trauriges Bild: Ein kleines Rinnsal mündet in den Rhein. Kaum vorstellbar, dass vor fünf Jahren die Flutkatastrophe das Ahrtal zerstört hat.

Wer sich aktuell die Mündung der Ahr ansieht, kann sich kaum vorstellen, dass der Fluss bei der Flutkatastrophe im Juli 2021 eine solche Gewalt hatte, dass er die massive Holzbrücke in Stücke riss. Durch die anhaltende Trockenheit ist die Ahr an der Mündung nur noch ein Rinnsal, kaum noch Wasser gelangt in den Rhein.







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