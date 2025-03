Michael und Ranjit Steins-Wißmann leben sind seit 28 Jahren zusammen. Als schwules Paar wachsen Sie in einer Umbruchzeit auf. Paragraf 175 ist 1994 gerade aus dem Gesetzbuch gestrichen. Im Deutschen Kaiserreich war jener im Jahr 1871 eingeführt worden und hatte die angeblich „widernatürliche Unzucht“ zwischen Männern unter Strafe gestellt. Auf der Suche nach Freiheit und Akzeptanz treibt es die Lebensgefährten 2006 gemeinsam nach Berlin – und knapp 17 Jahre später nach Ahrweiler.

„Ich bin ein Ahrweiler Jung“, stellt Michael Steins-Wißmann gleich zu Beginn klar. Der 59-Jährige ist in Ahrweiler aufgewachsen und groß geworden. Der langjährige Hotelmanager hat eine markante, kratzige Stimme. Michael Steins-Wißmann weiß schon früh, dass er sich zu Männern hingezogen fühlt. Mit seiner Sexualität sei er schon als Jugendlicher offen umgegangen: „Am Gymnasium waren wir eine Fünfer-Schwulengruppe. Ich war immer anders, hier in der Kleinstadt.“ Den gelernten Restaurantfachmann zieht es nach seinem Zivildienst in das weite Deutschland hinaus. Er lebt im Ruhrgebiet, in Berlin und auch in Hannover. Dort lernt er seinen heutigen Lebenspartner Ranjit Steins-Wißmann kennen.

Innerhalb von einer Woche zur gemeinsamen Wohnung: Das Paar verliert keine Zeit

Ranjit Steins-Wißmann, 51-Jahre alt, ist im Gegensatz zu seinem Partner etwas ruhiger und wählt seine Worte mit Bedacht. Er wird in Hannover groß und wandert drei Jahre in die USA aus. Die beiden ziehen 1997 bereits nach einer Woche Kennenlernphase zusammen in ein Apartment und kaufen bereits nach elf Monaten eine gemeinsame Eigentumswohnung. Ihre damaligen Freunde halten diese Entscheidung für überstürzt, doch das junge Paar bleibt unumstößlich.

Der Paragraf 175 ist erst wenige Jahre abgeschafft, als die beiden zusammenziehen. Ranjit Steins-Wißmann beschreibt das frühere Hannover als sehr spießige Stadt. Daher seien die beiden damals auch nicht Hand in Hand gelaufen. Michael Wißmann meint: „Es hat eine Entwicklung in der Gesellschaft stattgefunden. Mit der Zeit ist es verpönt geworden, etwas gegen Homosexuelle zu sagen.“

i Michael Steins-Wißmann (links) und Ranjit Steins-Wißmann (rechts) sprechen über ihre Zeit als gleichgeschlechtliches Paar. Wie haben sie den gesellschaftlichen Wandel seit 1994 erlebt? Ranjit und Michael Steins-Wißmann

In Berlin verbringt das Paar zusammen 16 Jahre: zunächst in einem 25 Parteienhaus, später in einer großen Wohnung. In jungen Jahren haben die beiden Berlin sehr genossen: „Da war richtig was los. Ich brauchte nur auf den Balkon zu gehen und habe Restaurants, Bars oder Kneipen gesehen. All das direkt vor der Haustür“, beschreibt Ranjit Steins-Wißmann. Das Paar adoptiert 2012 zwei Pflegekinder und heiratet 2019.

Hass und Hetze in Berlin

Das bringt uns zur Ausgangsfrage: Was zieht das queere Paar von der Metropole nach Ahrweiler? Sie lebten mitten in Neukölln. Für die beiden habe sich die Stimmung in der Stadt jedoch gewandelt. Sie hätten fast jeden Tag in der Zeitung von Übergriffen auf queere Personen gelesen. Persönlichen Anfeindungen habe Ranjit Steins-Wißmann immer öfter erlebt: „Leute auf der Straße haben mir ins Gesicht ,Du Schwuchtel’ oder ,Du schwule Sau’ gesagt.“ Aufgrund dieser Anfeindungen hat sich bei den beiden mit der Zeit eine Angst aufgestaut.

i „Ahr, aber sexy": ein passendes Motto, wenn man den Umzug des queeren Paares nach Bad Neuenahr-Ahrweiler betrachtet. Hans-Jürgen Vollrath

Zeit für einen Neuanfang. Auf der Suche nach einem neuen Zuhause fällt Michael Steins-Wißmann seine alte Heimat ein: „Ich komme aus dem Ahrtal. Wir haben hier jedes Jahr Urlaub gemacht und uns wohlgefühlt – auch die Kinder.“ Dabei könnte der Wandel kaum größer sein. Als würde sich jemand spontan für eine cremige Lauchsuppe, statt eines fettigen Burgers entscheiden. Statt Hektik und Anonymität in der 3,5-Millionen-Einwohner-Metropole, sieht der Alltag in Bad Neuenahr, mit überschaubaren 28.000 Einwohnern, ganz anders aus.

„Das sind zwei Welten. Hier interessieren sich die Leute für dich, deine Arbeit und dein Leben“, meint Ranjit Steins-Wißmann. Für den 51-Jährigen aus Hannover sei der Umzug 2023 ungewohnt gewesen. Er sei in seinem Beruf als pharmazeutisch-technischer Assistent auf einmal auf ein Auto angewiesen. Vieles sei neu für ihn, auch dass es vor der Haustür freie Parkplätze gebe.

„Das sind zwei Welten. Hier interessieren sich die Leute für dich, deine Arbeit und dein Leben.“

Ranjit Steins-Wißmann

Michael Steins-Wißmann engagiert sich mittlerweile politisch, sitzt im Beirat für Migration und Integration der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, organisiert queere Stammtische und ist Teil der SPD-Queer AG im Kreis Ahrweiler. In Berlin habe er sich ungern eingebracht, aber hier fange er an, „queer“ zu denken. Der langjährige Hotelmanager sieht Bad Neuenahr-Ahrweiler offener im Vergleich zur Großstadt. Das liege an der rheinischen Mentalität. Hier sei man per se einfach freundlich: „Die Freundschaften sind hier tiefgehender. Es dauert länger, sie aufzubauen, aber sie sind tiefer“.

Ein ungewöhnlicher Schritt, aber der Umzug von Berlin nach Bad Neuenahr-Ahrweiler hat sich für das gleichgeschlechtliche Paar anscheinend bezahlt gemacht – sie fühlen sich deutlich wohler und sicherer im Herzen der Kleinstadt.