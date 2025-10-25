Familienbetrieb in der Eifel Agnesen-Hof in Barweiler bietet regionale Herbstküche 25.10.2025, 15:00 Uhr

i Cyra und Jonas Latour mit Seniorchefin Britta Weiß im Innenhof des Agnesen-Hofs in Barweiler. Celina de Cuveland

Mit Jonas und Cyra Latour wirkt inzwischen die zweite Familiengeneration auf dem Agnesen-Hof in Barweiler mit. Was den Hotel- und Gastronomiebetrieb zu etwas Besonderem macht.

Häufig kommt es in der Gastronomieszene nicht vor, dass das Reh auf der Speisekarte eines Restaurants direkt im Revier auf der anderen Straßenseite geschossen wurde. Im Agnesen-Hof in Barweiler ist das der Fall. Wildfleisch aus eigener Jagd steht dort nahezu ganzjährig auf der Speisekarte – ein Pfund, das es so nur geben kann, wenn Junior- und Seniorchef Jäger sind.







Artikel teilen

Artikel teilen