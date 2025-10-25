Mit Jonas und Cyra Latour wirkt inzwischen die zweite Familiengeneration auf dem Agnesen-Hof in Barweiler mit. Was den Hotel- und Gastronomiebetrieb zu etwas Besonderem macht.
Lesezeit 3 Minuten
Häufig kommt es in der Gastronomieszene nicht vor, dass das Reh auf der Speisekarte eines Restaurants direkt im Revier auf der anderen Straßenseite geschossen wurde. Im Agnesen-Hof in Barweiler ist das der Fall. Wildfleisch aus eigener Jagd steht dort nahezu ganzjährig auf der Speisekarte – ein Pfund, das es so nur geben kann, wenn Junior- und Seniorchef Jäger sind.