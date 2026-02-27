Stadtverwaltung zu Vandalismus AfD-Wahlplakate in Bad Neuenahr-Ahrweiler abgerissen Lars Tenorth 27.02.2026, 19:00 Uhr

i In der Schützenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden vor Kurzem AfD-Wahlplakate beschädigt und von einer Laterne gerissen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Vor Wahlen werden immer wieder Plakate beschmiert oder abgerissen. Davon betroffen sind auch Parteien wie die SPD oder CDU, in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist es die AfD. Die Stadtverwaltung äußert sich generell zum Thema. Das sind potenzielle Strafen.

Ein Plakat mit der Aufschrift „Familie stärken“ ist zerschnitten, ein weiteres in der Schützenstraße aufgehängtes Plakat wurde von der Laterne gerissen: Mehrere Wahlplakate der AfD in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden beschädigt. Grundsätzlich gibt es bei Wahlen regelmäßig, auch bei Parteien wie der SPD und der CDU beispielsweise, Fälle von Vandalismus, die den Straftatbestand erfüllen.







