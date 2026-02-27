Vor Wahlen werden immer wieder Plakate beschmiert oder abgerissen. Davon betroffen sind auch Parteien wie die SPD oder CDU, in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist es die AfD. Die Stadtverwaltung äußert sich generell zum Thema. Das sind potenzielle Strafen.
Lesezeit 2 Minuten
Ein Plakat mit der Aufschrift „Familie stärken“ ist zerschnitten, ein weiteres in der Schützenstraße aufgehängtes Plakat wurde von der Laterne gerissen: Mehrere Wahlplakate der AfD in Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden beschädigt. Grundsätzlich gibt es bei Wahlen regelmäßig, auch bei Parteien wie der SPD und der CDU beispielsweise, Fälle von Vandalismus, die den Straftatbestand erfüllen.