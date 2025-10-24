Nach Demo in Wershofen
AfD sieht die Demokratie im Ahrkreis bedroht
In Wershofen hatte die AfD zu einem Bürgerdialog geladen. Viele Bürger nahmen dies zum Anlass, um gegen die Veranstaltung zu demonstrieren.
Nicole Falkenstein

Vor einigen Wochen hatte die AfD in Wershofen zu einem Bürgerdialog geladen. Anlass genug für viele Bürger, um gegen diese Veranstaltung zu demonstrieren. Das Verhalten von einigen Demonstranten ist bei der AfD jedoch auf Kritik gestoßen. 

Ist es demokratiegefährdend, wenn Bürger gemeinsam gegen eine Veranstaltung der AfD demonstrieren? Nach Ansicht der Alternative für Deutschland schon. Anlass genug für unsere Zeitung, dieser Frage einmal nachzugehen und dabei auf eine Demonstration in Wershofen zu blicken.

