Bürgermeisterwahl in Remagen AfD schickt Matteo Pedicillo ins Rennen Silke Müller 06.01.2026, 17:00 Uhr

i Matteo Pedicillo kandidiert für das Amt des Bürgermeisters in Remagen. Matteo Pedicillo/privat

Die Remagener wählen am 22. März einen neuen Bürgermeister. Lange Zeit sah es so aus, als würde Amtsinhaber Björn Ingendahl allein kandidieren. Doch es hat noch jemand seinen Hut in den Ring geworfen.

Alles deutete darauf hin, dass Björn Ingendahl, amtierender Bürgermeister der Stadt Remagen, allein bei der Wahl zum Stadtchef in der Römerstadt am Sonntag, 22. März, kandidieren würde, um erneut das Vertrauen der Bürger für weitere acht Jahre auf dem Chefsessel im Rathaus zu erhalten.







