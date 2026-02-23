„Dann scheitert die Nation“
AfD mit drastischen Aussagen im Bürgerzentrum Ahrweiler
Martin Kallweit, AfD-Kreisvorsitzender im Landkreis Ahrweiler
Thomas Kölsch

Die AfD hat am Sonntag zu einer Wahlkampfveranstaltung ins Helmut-Gies-Bürgerzentrum in Ahrweiler geladen. Wer dorthin wollte, musste an 300 Teilnehmern einer Mahnwache anlässlich des Parteitreffens vorbei. Beide Seiten fanden klare Worte.

Lesezeit 3 Minuten
Pfiffe und „Nazis raus“-Parolen schallen über den Marktplatz von Ahrweiler: Wer an diesem Sonntag zur Wahlkampfveranstaltung der AfD im Helmut-Gies-Bürgerzentrum will, wird nicht gerade freundlich empfangen. Rund 300 Demonstranten haben sich an diesem Nachmittag an der St.

