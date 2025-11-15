Übernahme der Klinik Remagen Ärzte kritisieren mangelndes Engagement des Investors Judith Schumacher 15.11.2025, 11:00 Uhr

i Die Sorgen der Mitarbeiter am Remagener Krankenhaus Maria Stern sind groß. Martin Gausmann

Zur drohenden Schließung des Remagener Krankenhauses haben sich zwei weitere Ärzte, die in der Klinik arbeiten, zu Wort gemeldet. Sie berichten von den ersten Wochen, in denen der potenzielle Investor Einblicke in den Betrieb bekommen hat.

In Sorge sind die Mitarbeiter des Krankenhauses Maria Stern angesichts der drohenden Schließung und der Differenzen zwischen dem potenziellen Investor Stephan Engels de Rey des Unternehmens IPG Med und dem Generalbevollmächtigten des Verbundkrankenhauses Linz-Remagen, Marc Boddenberg.







Artikel teilen

Artikel teilen