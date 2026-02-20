Muss die Planung für die Wiederherstellung der Ahr und ihres Ufers in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder über den Haufen geworfen werden? Ein Schreiben des RLP-Umweltministerums lässt das vermuten – und sorgt für Ärger. Unsere Zeitung fragte nach.
Wenn in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Ufer der Ahr nach der Flut wiederhergestellt werden, ist die Zielrichtung klar: Das Ganze dient vor allem dem Hochwasserschutz, denn eine Katastrophe für die Menschen in der Stadt soll sich nach 2021 möglichst nicht wiederholen.