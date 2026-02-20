Hochwasserschutz an der Ahr
Ärger in Bad Neuenahr: Ministerium erläutert Rundbrief
Gewässerwiederherstellung und Hochwasserschutz greifen bei den Planungen für Bad Neuenahr-Ahrweiler eng ineinander. Die Ankündigung des Umweltministeriums in Mainz, nicht für alle Planungen Fördergeld in Aussicht zu stellen, sorgte für Verärgerung.
Jochen Tarrach

Muss die Planung für die Wiederherstellung der Ahr und ihres Ufers in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder über den Haufen geworfen werden? Ein Schreiben des RLP-Umweltministerums lässt das vermuten – und sorgt für Ärger. Unsere Zeitung fragte nach. 

Wenn in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Ufer der Ahr nach der Flut wiederhergestellt werden, ist die Zielrichtung klar: Das Ganze dient vor allem dem Hochwasserschutz, denn eine Katastrophe für die Menschen in der Stadt soll sich nach 2021 möglichst nicht wiederholen.

