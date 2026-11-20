Zusammenschluss mit Remagen Ära der Stadtwerke Sinzig endet mit Neuorganisation 20.11.2026, 17:00 Uhr

i Groß war die Freude der Stadtwerke-Mitarbeiter, als sie in ihr neues Betriebsgebäude im Gewerbegebiet einziehen konnten. Judith Schumacher

Eine lange Ära geht zu Ende: Die Stadtwerke Sinzig werden neu organisiert. Beigeordneter Adams zieht Bilanz, erinnert an prägende Projekte und Flutjahre – und bedankt sich bei den Mitarbeitenden, die den Wandel möglich machten.

Mit der letzten Werkausschuss-Sitzung der Stadt Sinzig geht eine lange Ära zu Ende. Der Erste Beigeordnete Hans-Werner Adams nahm dies zum Anlass, einen Rückblick auf die Zeit des Eigenbetriebs Stadtwerke zu halten. Zum Jahresbeginn 2027 werden die Stadtwerke Sinzig und Remagen unter Federführung von Carsten Lohre zu den Stadtwerken Rhein-Ahr, einer Anstalt öffentlichen Rechts (AöR), zusammengelegt.







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