Vereine bewirten viele Gäste Adventsmarkt Oberwinter: Genuss und Livemusik Judith Schumacher 29.11.2026, 14:00 Uhr

i Monika Schneider, Ute Nuhn und Stephan Spohner vom Bandorfer Backesverein waren mit leckerem selbst gebackenem Brot vertreten. Judith Schumacher

Genuss, Lichterglanz und Livemusik: Vereine verwöhnten die Gäste beim Adventsmarkt in Oberwinter. Im alten Rathaus erinnert eine Ausstellung an vier Jahrzehnte Vereinsgeschichte.

Schlemmen und Bummeln bei Livemusik standen beim Adventsmarkt in Oberwinter im Mittelpunkt. Vereine und die Interessengemeinschaft Oberwinter hatten sich kräftig ins Zeug gelegt, um die Besucher in vorweihnachtliche Stimmung zu versetzen.Die Junggesellen warteten mit Schnippelchen auf, die Hafengarde und die KG Grün-Weiß mit Speisen und Getränken, der Bandorfer Backesverein mit selbst gebackenem Brot samt Schmalz, das die Backmannschaft seit dem ...







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