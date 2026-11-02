Fensterpaten gesucht
Adventskalender für Abtei Maria Laach hat es in sich
Das Kloster Maria Laach mit seiner Abteikirche gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region und kann sich über zahllose
Das Kloster Maria Laach mit seiner Abteikirche gehört zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region und kann sich über zahllose Touristen freuen. Doch reich ist die Gemeinschaft der Mönche dadurch noch lange nicht.
Martin Ingenhoven

Die klösterlichen Betriebe brauchen dringend Geld zur energetischen Sanierung. Dazu hat sich die Mönchsgemeinschaft eine besondere Idee einfallen lassen.

Lesezeit 3 Minuten
Auch im Herbst ist das Kloster am See ein beliebtes Ausflugsziel – das beweisen die zahlreichen Autos auf dem Parkplatz. Wer von dort das Gelände betritt, sieht, wie viel sich in den letzten Jahren verändert hat. Das Seehotel ist renoviert, die Klosterschenke wurde vollständig neu errichtet, Buchhandlung und Gärtnerei locken Kunden, sind wahre Publikumsmagneten.
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