Die klösterlichen Betriebe brauchen dringend Geld zur energetischen Sanierung. Dazu hat sich die Mönchsgemeinschaft eine besondere Idee einfallen lassen.
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Auch im Herbst ist das Kloster am See ein beliebtes Ausflugsziel – das beweisen die zahlreichen Autos auf dem Parkplatz. Wer von dort das Gelände betritt, sieht, wie viel sich in den letzten Jahren verändert hat. Das Seehotel ist renoviert, die Klosterschenke wurde vollständig neu errichtet, Buchhandlung und Gärtnerei locken Kunden, sind wahre Publikumsmagneten.