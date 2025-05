Auf der Jahreshauptversammlung des Vereins für Heimatpflege Adenau gab es viel Spannendes und Wissenswertes zu berichten. So gab etwa der Erste Vorsitzende Bernd Koll bekannt, dass der Verein für Heimatpflege seit dem Vorjahr Mitglied im Museumsverband Rheinland-Pfalz ist. Dieser bietet eine Internetplattform an, auf der Unterlagen, Bilder und Exponate der Mitgliedsvereine digitalisiert und inventarisiert werden können. Dies bietet zusätzliche Möglichkeiten für Recherchen, für Anfragen anderer Vereine, auch für wissenschaftliche Bearbeitungen.

Heimatverein will mit Ahrtal-Tourismus kooperieren

Im Jahresverlauf wurden z ahlreiche Museumsführungen nachgefragt. Wochenendbesucher im Adenauer Land und auch Schulklassen schätzen die informativen Führungen sehr. Der Heimatverein wird die Museums- und Stadtführungen in Kürze teilweise in Zusammenarbeit mit der Ahrtal-Touristik anbieten. Dies bietet sich über Stefan Rübenach an, der als Mitglied des Adenauer Vereins auch Fremdenführer für die Ahrtal-Touristik ist. Die Kooperation eröffnet neue Möglichkeiten für Besucher des Ahrtals. Die Kombination beider Angebote ist Gegenstand von Gesprächen. Weitere Fremdenführer sind eingeladen, sich an dem bereits bestehenden Konzept zu beteiligen.

i So sah die Telephonie früher mal aus. Werner Dreschers

Werner Jüngling, Heimatforscher in Barweiler, und Manfred Korden berichteten über den Besuch von Nachfahren ehemals in die USA ausgewanderter Bürger. Der Besuch gab Gelegenheit, sich mit den Hintergründen der Auswanderungswelle zu beschäftigen, mit interessanten Einblicken in Einzelschicksale. Zum Abschluss referierte Winfried Sander aus Leimbach in einem sehr gehaltvollen, bildunterstützten Vortrag zum Thema „Mühlen im Bereich des Adenauer Baches“, ein Vortrag mit historischem Kartenmaterial nach Jean Joseph Tranchot.

Was der Heimatverein macht

Guten Einblick in die Geschichte der Stadt Adenau und ihr soziales Leben bietet der Heimatverein, der das Heimat-, Johanniter- und Zunftmuseum in der Innenstadt betreibt. Mit viel Mühe und großem Aufwand ist es gelungen, ein realistisches Bild der Historie zu vermitteln. Alte Berufe sind dargestellt, Schriften und Mobiliar, auch Kleidung aus ehemaliger Zeit, Garten- und Arbeitsgeräte erwecken die Aufmerksamkeit der Besucher. Komplettiert wird die Heimatgeschichte mit Schrifttafeln, die zum Verständnis der Historie der Vorfahren beitragen.

Mancher Gast, der einfach das Museum nur mal kurz besichtigen wollte, ist so fasziniert von den Darbietungen, dass er gern wiederkehrt, Fragen an die Museumsführer hat oder um Literaturnachweise zu einzelnen Themen bittet. Für jeden heimatgeschichtlich Interessierten gibt es Anregungen zu vertiefender Betrachtung. Ein wahrer Schatz ist die Schrifttumsabteilung, sorgfältig gepflegt von Manfred Korden, einem Kenner der Adenauer Geschichte, und den Vereinsmitgliedern.