Besondere Adventsaktion Adenauer Tafel freut sich über 60 Weihnachtstüten 15.12.2024, 17:00 Uhr

i Ein eingespieltes Team: Das gemeinsame Packen der Lebensmitteltüten für die Adenauer Tafel ist für Familie Böhle zur Tradition geworden. Ihr gemeinsames Ziel: allen Tafelkunden eine Freude zu machen. Ria Braun

Die Weihnachtstage stellen Menschen mit schmalem Geldbeutel regelmäßig vor große Herausforderungen. Anlass genug für eine Adenauer Familie, gemeinsam mit dem Markt für Leib und Seele aktiv zu werden.

Verheißungsvoll stehen sie da, die 60 Tüten, die am Samstag in den Räumlichkeiten des Adenauer Marktes für Leib und Seele gepackt wurden. Voll mit besten Lebensmitteln und so mancher kulinarischen Leckerei. „Diese Tüten sollen die Menschen erfreuen, die sich das ganze Jahr aufgrund ihres geringen Einkommens keine besonderen Lebensmittel leisten können“, erklärt Ria Braun vom Verein „Markt für Leib und Seele – füreinander, miteinander“, der die ...

