Den Menschen rund um den Nürburgring reicht’s. Tagtäglich müssen sie den Lärm röhrender Motoren und knallender Auspuffanlagen ertragen, den Autoposer Tag für Tag aus dem In- und Ausland in die Eifel bringen. Doch wie kann dem Einhalt geboten werden?

„Pssst... RÜCKSICHT“ steht auf der Anzeigetafel am Straßenrand der B257 in Adenau-Breidscheid. Die LED-Anzeige zeigt „Danke“. Daneben, auf einem Foto, hält sich ein Mädchen die Ohren zu. Der Lärm von Autos in den Ortsdurchfahrten und auf den Straßen rund um die Rennstrecke Nürburgring ist ein Ärgernis für viele Menschen, die hier leben.

Für Sport- und Freizeitveranstaltungen sowie die Touristenfahrten mit dem eigenen Wagen auf dem Grand-Prix-Kurs und der Nordschleife gibt es von Aufsichtsbehörden und Veranstaltern ein klares Schallmonitoring mit Messungen, Begrenzungen und Sanktionen: „Der Lärmgrenzwert gemäß Nahfeldmessmethode (95 dB/A) und der maximale Schallleistungspegel (130 dB/A) gemessen bei der Vorbeifahrt dürfen nicht überschritten werden.“ Der Nürburgring „behält sich vor, Fahrzeuge auszuschließen, auch mit defekter oder unzulässig veränderter Auspuffanlage“.

„Leider muss ich feststellen, dass es auf den Straßen immer häufiger zu unhaltbaren Zuständen kommt.“

Ein Kommentar in der Facebookgruppe #Adenau – Unsere Stadt am #Nürburgring

Aber auf den öffentlichen Straßen ist alles Messen und Sanktionieren schwieriger. „Ich fahre seit 52 Jahren Auto und Motorrad und mindestens einmal pro Woche im Bereich Adenau. Leider muss ich feststellen, dass es auf den Straßen immer häufiger zu unhaltbaren Zuständen kommt. Sei es das Fahrverhalten oder auch die teils illegalen oder ausgeräumten Auspuffanlagen“, kommentiert Michael Zeiger in der Facebook-Gruppe #Adenau – Unsere Stadt am #Nürburgring mit über 13.000 Mitgliedern. Woraufhin „Sandra“ ergänzt: „Fahrten und Veranstaltungen auf dem Ring sind nicht das Problem. Und sicher auch weit mehr als 90 Prozent der Ringbesucher nicht. Nur gegen die paar Idioten sollte doch mal etwas versucht werden.“

Seit Jahren kämpft Rudolf Bell aus Breidscheid gegen illegale Autorennen sowie Lärm. Ebenso wie der Kommunalpolitiker und ehemalige Bürgermeister von Quiddelbach, Walter Schmitz. Aktuell gibt es einen Offenen Brief von zwei Familien, die an der Hauptstraße wohnen und sich gegen den „Lärmterror“ wehren. Rund 80 Prozent der Pkw hätten ausländische Kennzeichen und seien Touristen, die den Nürburgring ansteuern. „Bewusst herbeigeführte Fehlzündungen knattern wie ein Maschinengewehr“, schildert eine Anwohnerin.

i Auf dem Nürburgring selbst und bei Veranstaltungen werden klare Lärmgrenzwerte gesetzt und ihre Einhaltung wird gemessen, Verstöße werden sanktioniert. Schwieriger ist die Lärmkontrolle auf den öffentlichen Straßen. Foto: Frank Bugge Frank Bugge

Einige Ideen beschreibt „Ph Müller“: „Feste Blitzer und regelmäßig mobile Geschwindigkeitsmessungen. Schwerpunktkontrollen durch Polizei direkt mit Beamten der Zulassungsstelle und TÜV-Prüfern, damit Fahrzeuge effizient beschlagnahmt werden können. Posing bietet den Tatbestand unangepasster Geschwindigkeit und vermeidbaren Lärms, das Ganze mit Vorsatz. Da sind wir bei 360 Euro für jede laute Beschleunigung, 160 Euro für jeden anderen Lärm. An Orten, wo wirklich gegen Poser vorgegangen wird, wie Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe, Frankfurt oder Berlin, sind hohe Bußgelder keine Seltenheit. Dafür müsste aber die Verbandsgemeinde sorgen, vor allem die Bußgeldstelle!“

Am 26. August wollen sich Behördenvertreter und Politiker mit der Polizei Mayen treffen, um über Maßnahmen zu sprechen. Der Arbeitskreis „Lärm und Verkehr“ der Verbandsgemeinde trifft sich am 18. September.