Prozession zu Fronleichnam
Adenauer feiern Hochfest des Leibes und Blutes Christi

Mit Prozessionen feierten die Adenauer und Christen in weiteren Orten in der Verbandsgemeinde Adenau Fronleichnam. Der hohe Feiertag hat eine lange und nicht unumstrittene Tradition.

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Wie in jedem Jahr haben die katholischen Christen in Adenau das Fest Fronleichnam mit Prozessionen gefeiert. Der Weg war mit Blumenschmuck dekoriert. Die Prozession unter Leitung von Pfarrer Rainer Justen wurde in Adenau von der Freiwilligen Feuerwehr als Zugsicherung, mehreren Adenauer Vereinen, den drei Zünften und dem Stadtorchester Adenau begleitet.

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