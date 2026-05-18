B257 und Marktplatz Adenau und LBM planen Ausbau und Verkehrsänderungen Werner Dreschers 18.05.2026, 10:00 Uhr

i Warten an der B257: Bei starkem Verkehrsaufkommen erfordert Linksabbiegen oft deutliche Geduld. Werner Dreschers

Immer wieder stockt es in Adenau auf der B257 wegen Abbiegern. Auch wer nach links auf die Bundesstraße will, braucht Geduld. LBM und Stadt präsentierten, wie der Ausbau die Situation verbessern soll. Und auch der Marktplatz soll aufgewertet werden.

Neben dem Umbau der Komturei stieß beim Familienfest auf dem Platz an der Kirchstraße vor einer Woche auch die beabsichtigte Änderung der Verkehrsführung auf großes Interesse der Gäste. Das Projekt ist eine Gemeinschaftsmaßnahme zwischen dem Landesbetrieb Mobilität (LBM) stellvertretend für die Bundesrepublik Deutschland als Baulastträger der B257, einschließlich der Busbuchten, und der Stadt Adenau als Kostenträger für den Marktplatz, die ...







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