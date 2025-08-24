Es ist ein Dauerthema rund um den Nürburgring: Anwohner sind gebeutelt vom Lärm, der durch die Fahrten auf der Rennstrecke und damit verbunden auch dem An- und Abfahrtsverkehr verursacht wird. Die Verbandsgemeinde sucht weiter nach Lösungen.

Die Adenauer Anwohner sind nach wie vor vom Lärm und den Rasern rund um den Nürburgring genervt. Und so sucht die Verbandsgemeinde weiterhin Möglichkeiten, die Belastung für ihre Bürger zu reduzieren. „Es handelt sich um einen zunächst behördeninternen Termin. Ich hatte den Leiter der Polizeidirektion Mayen um ein Gespräch gebeten, um die Verkehrs- und Lärmproblematik zu erörtern und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.“ So bestätigt der Verbandsbürgermeister der Gemeinde Adenau, Guido Nisius, gegenüber unserer Zeitung ein Gespräch am 26. August. Des Weiteren finde am 18. September eine (nicht-öffentliche) Sitzung des Arbeitskreises „Lärm und Verkehr“ statt. Dabei sind Vertreter der Fraktionen aus dem Verbandsgemeinderat, der Polizei, des Landesbetriebes Mobilität, der Kreisverwaltung Ahrweiler sowie des Nürburgrings. Das Thema bleibt demnach im Gespräch.

Die Polizei kann im konkreten Fall einschreiten

Politik, Verwaltung und Behörden reagieren mit diesen Treffen auf die gestiegene Zahl von Bürger-Beschwerden über den Verkehrslärm auf den Straßen zum Ring und in den Ortschaften drumherum. Die Polizei könne tätig werden, „wenn Verkehrsteilnehmer unnötigen Lärm durch gezielte Fehlzündungen oder übermäßiges Gas geben verursachen. Dies stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und wird mit einem Verwarngeld belegt“, so eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Bei Kontrollen stehe ein Dezibelmesser zur Verfügung: „Besteht der Verdacht, dass ein Fahrzeug nicht den Lärmvorschriften entspricht, wird dies selbstverständlich überprüft. Sollte sich der Verdacht erhärten, wird gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.“ Es könne auch die Erstellung eines Gutachtens veranlasst werden. „Damit geht in der Regel auch einher, dass die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt und die Weiterfahrt untersagt wird“, so die Polizeisprecherin.

An den meisten Tagen im Jahr ist es rund um den Ring laut

Genauer mit den technischen Details der Lärmvorgaben aus dem „Schallmonitoring“ des Nürburgrings bei Freizeit- und Motorsportveranstaltungen sowie den Touristenfahrten hat sich der Kommunalpolitiker und ehemalige Bürgermeister von Quiddelbach, Walter Schmitz, beschäftigt. Es sei nicht so, dass die Lärmemission auf der Rennstrecke strikt bei 130 dBA (laut Vorbeifahrtmessung) gedeckelt seien. Denn für die Touristenfahrten gelte behördlicherseits seit 2023 die höhere Grenze von 135 dBA. Allerdings hat Schmitz herausgefunden, dass in der Hausordnung des Nürburgrings „seit Jahren 130 dBA stehen“.

Der vom Nürburgring im Internet unter „Schallmonitoring“ veröffentlichte Jahresmessbericht 2024 weise 242 Betriebstage aus. Davon seien bei Touristenfahrten an 150 Betriebstagen konkrete Höchstwerte von 131 bis 135 dBA gemessen worden. An 21 Tagen habe der Höchstwert über 135 dBA gelegen. Laut Schmitz wurden vom Ringbetreiber 330 Fahrverbote wegen Lärm ausgesprochen. Die Zahl relativiert Schmitz ein wenig. Denn es dauere, wenn ein Krachmacher seine Runden um Quiddelbach oder durch Breidscheid drehe: „Zur Identifizierung des Lärmfahrzeuges benötigt man drei Runden.“