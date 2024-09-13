Stadtratsmitglieder stimmen für ein neues Salzstreufahrzeug - Pläne zum Solarpark und zur Gestaltung des Pferdemarktes schreiten voran Adenau rüstet sich für die Zukunft: Stadtrat stimmt für neues Streufahrzeug 13.09.2024, 13:29 Uhr

i Deutliches Einvernehmen unter den anwesenden Ratsmitgliedern beherrschte die jüngste Sitzung des Adenauer Stadtrats. Insgesamt 21 Mitglieder gehören dem Stadtrat an, der sich nach den Kommunalwahlen im Juni neu zusammengesetzt hat. Das Amt des Stadtbürgermeisters hat Frank Wisniewski (Tischquerreihe, Mitte) inne. Claudia Voß

Die jüngste Stadtratssitzung dürfte wohl eine der kürzesten in der Geschichte Adenaus gewesen sein. Nach noch nicht einmal 30 Minuten erklärte Frank Wisniewski, Bürgermeister der Stadt Adenau (SPD), den öffentlichen Teil der Sitzung am Donnerstag für beendet.

Und dies, obwohl insgesamt sieben Punkte auf der öffentlichen Tagesordnung gestanden hatten und es für die Mitglieder des im Juni neu gewählten Stadtrats etliche Beschlüsse zu treffen gegolten hatte. Geprägt war die erste Zusammenkunft des Adenauer Stadtrates nach der konstituierenden Sitzung im August durch Einigkeit.







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