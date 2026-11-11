11.11. geglückt
Adenau feiert Start in die Session mit Nürburgringmotto
Die Moderation der Sessionseröffnung übernahm "de Bottemaatsjong", im Bild mit der Symbolfigur des Karnevals, dem Addene Jong.
Die Moderation der Sessionseröffnung übernahm "de Bottemaatsjong", im Bild mit der Symbolfigur des Karnevals, dem Addene Jong.
Werner Dreschers

In Adenau startet die Karnevalssession ungewöhnlich feierlich: Gottesdienst, Musik und Böllerschüsse stimmen auf ein närrisches Jahr ein. Tradition trifft Rennfieber – und eine neue Präsidentin übernimmt das Zepter.

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Mit einer heiligen Messe ist die KG Rot-Weiß Adenau 1959 traditionell am 11.11. in die fünfte Jahreszeit gestartet. Pfarrer im Ruhestand Michael Schaefer zelebrierte die Messe in der Marienkapelle. Im Gottesdienst wirkten Mitglieder des Elferrates ebenso mit wie die beiden Sitzungspräsidentinnen.
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