In Adenau startet die Karnevalssession ungewöhnlich feierlich: Gottesdienst, Musik und Böllerschüsse stimmen auf ein närrisches Jahr ein. Tradition trifft Rennfieber – und eine neue Präsidentin übernimmt das Zepter.
Lesezeit 1 Minute
Mit einer heiligen Messe ist die KG Rot-Weiß Adenau 1959 traditionell am 11.11. in die fünfte Jahreszeit gestartet. Pfarrer im Ruhestand Michael Schaefer zelebrierte die Messe in der Marienkapelle. Im Gottesdienst wirkten Mitglieder des Elferrates ebenso mit wie die beiden Sitzungspräsidentinnen.