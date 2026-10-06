Europas Bande in der Eifel
Adenau feiert langjährige Städtefreundschaften
Musik von Mayenspil untermalte das Festgeschehen.
Musik von Mayenspil untermalte das Festgeschehen.
Werner Dreschers

Die Stadt Adenau hat in der Hocheifelhalle ihre drei Städtepartnerschaften gefeiert. Sie hegt sie mit Sillery in Frankreich, Mellieha in Malta und Castione della Presolana in Italien. Abordnungen aus den einzelnen Städten nahmen an der Feier teil.

Lesezeit 2 Minuten
Im Zeichen der internationalen Freundschaft hat die Stadt Adenau kürzlich mit Abordnungen aus den drei Partnerstädten Sillery in Frankreich, Mellieha in Malta und Castione della Presolana in Italien die Städtepartnerschaften in der Hocheifelhalle gefeiert.
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