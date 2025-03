Adenau feiert bei strahlendem Sonnenschein

Traditionell groß angelegt ist der Karnevalsumzug in Adenau – der Verbandsgemeindeumzug. 41 Zugnummern waren angemeldet. Aus Adenau, aus den Orten der Verbandsgemeinde und darüber hinaus. Karnevalisten wie auch Menschentrauben am Wegesrand genossen die bunte Vielfalt. Strahlender Sonnenschein begünstigte die ausgelassene Stimmung. Zugleiter Kalle Matthiesen war sehr zufrieden: „Das läuft alles bestens“, kommentierte er.

i Sein 100-jähriges Bestehen feiert der TuWi Adenau in diesem Jahr. Werner Dreschers

Die KG Rot-Weiß Adenau 1959 hob mit einem Wagen das diesjährige Motto hervor “De Hänn wekk usgestreck“, eine Aussage, die die Verbundenheit und Freundschaft im Karneval untermauert, jeder ist willkommen, offene Hände nehmen ihn auf, in politisch stressiger Zeit mit teils menschenverachtenden Äußerungen ein gut gewähltes und wohltuendes Motto. Den Mottowagen und den großen Elferratswagen begleiteten KG-Präsident Christoph Böder, Pressesprecher Hans-Jürgen Schunck, die Sitzungspräsidentinnen Klaudia Thiesen und Bettina Wirfs sowie Dirk Lenzen, Obmann des Elferrates. Kistenweise warfen die Elferräte Kamelle ins Publikum.

i "Marsianer us der Sesamstroß" nannte sich diese farbenprächtige Gruppe. Werner Dreschers

Musik gehört dazu, zahlreiche Gruppen steuerten zur Atmosphäre bei. Fanfarencorps und Stadtorchester gleich zu Beginn, weitere in der Zugfolge. Viele Gruppen führten eigene Beschallung mit. Wieder mit dabei, nach Jahren der Abstinenz, der MSC Adenau mit seiner Jugendabteilung, herzlich begrüßt. „Ich hab mein Abi, holt mich hier raus“ lautete das Motto der diesjährigen Fußgruppe des Abiturjahrgangs des Erich Klausener-Gymnasiums. Auch die KG Hönningen war gut vertreten, der Ort ist eine Karnevalshochburg.

i Die Bottemaatsmöhnen mit ihrem Motto: "Gestern Siesta, heute Fiesta, olé!" Werner Dreschers

Mit großem Aufgebot machten die karnevalistischen Freunde der KG Reifferscheid mit. Stolz auf den Auftritt ihrer Funkenabteilungen war Trainerin Anja Vollmann, die jungen Damen ernteten herzlichen Beifall. Karnevalistischen Aufschwung dokumentierte die Lustige Narrengruppe aus Wimbach. Sie ist seit dem Vorjahr wieder aktiv, mit mehreren Veranstaltungen in diesem Jahr. Aufmerksamkeit erweckte eine Gruppe grellbunter Karnevalisten, die sich als Marsianer vorstellten. Aus Freilingen war der Musikverein angereist, in mexikanischer Tracht.

i Das 11. Regiment feiert in dieser Session sein 15-jähriges Bestehen. Werner Dreschers

Am Markt moderierte Olli Martini das Geschehen, begrüßte die Teilnehmer. So erfuhren die Besucher etwa, dass der Elferrat nicht nur aus elf Mitgliedern besteht, sondern zweimal elf und ein paar mehr Mitglieder hat. Ihr 15-jährges Jubiläum feierte das 11. Regiment, mit Moni Frings und Ilse Weber in der Fußgruppen mit der Kanone, die auch zur Sessionseröffnung eingesetzt wird.

Auf sein 100-jähriges Bestehen mit Festprogramm in diesem Jahr wies der TuWi Adenau hin. Auch eine Gastgruppe aus Altenahr-Altenburg feierte ihr zehnjähriges Bestehen, die jungen Damen der „Aleburje Breiede“. Herzlichen Dank an alle Helfer und Unterstützer sagte die KG Rot-Weiß Adenau. Organisation und Sicherungsaufgaben erfordern große Umsicht, DRK und Feuerwehr und die ehrenamtlichen Wagenengel tragen zur Sicherheit von Teilnehmern und Besuchern bei.