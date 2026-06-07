Prozession zu Fronleichnam Adenau feiern Hochfest des Leibes und Blutes Christi Werner Dreschers 07.06.2026, 11:57 Uhr

i Dem Pfarrer mit der Monstranz unter dem Baldachin folgen die Zünfte, Vereine und die Prozessionsteilnehmer Werner Dreschers

Mit Prozessionen feierten die Adenauer und Christen in weiteren Orten in der Verbandsgemeinde Adenau Fronleichnam. Der hohe Feiertag hat eine lange und nicht unumstrittene Tradition.

Wie in jedem Jahr haben die katholischen Christen in Adenau das Fest Fronleichnam mit Prozessionen gefeiert. Der Weg war mit Blumenschmuck dekoriert. Die Prozession unter Leitung von Pfarrer Rainer Justen wurde in Adenau von der Freiwilligen Feuerwehr als Zugsicherung, mehreren Adenauer Vereinen, den drei Zünften und dem Stadtorchester Adenau begleitet.







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