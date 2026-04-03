Leben an der B9 Abstecher in die Biergasse entführt ins „alte Breisig“ Silke Müller 03.04.2026, 10:00 Uhr

i Leonhard Janta (links) und Franz Gert Hammes alias "Et Schimmelche" haben die neue Ausstellung im Bad Breisiger Stadtmuseum vorgestellt. Silke Müller

Nur einen Steinwurf von der B9 entfernt befindet sich in der Biergasse 3 das Bad Breisiger Stadtmuseum. Ab Samstag ist dort eine Ausstellung zu sehen, in der sich Besucher auf einen Spaziergang durch das alte Niederbreisig begeben können.

Regelmäßig ermöglicht der Bad Breisiger Freundeskreis Museum um dessen Motor Franz Gert Hammes alias „Et Schimmelche“ Interessierten einen virtuellen Rundgang durch das alte Niederbreisig. Diesmal stehen in der Ausstellung im Stadtmuseum in der Biergasse 3 die Schmitt- und Eulengasse sowie die Rheinstraße und das Rheinhotel, das heute den Zusatz „Vier Jahreszeiten“ trägt, im Mittelpunkt.







Artikel teilen

Artikel teilen