Rathaus gestürmt Abschiedsschmerz kam bei Möhnenempfang in Neuenahr auf Jochen Tarrach 12.02.2026, 12:08 Uhr

i Vanessa Marner aus dem Ordnungsamt der Stadt (rechts) sowie Ahrweilers stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Eckert haben ordentlich Hunger mitgebracht. Jochen Tarrach

Fröhlich ja, aber auch ein wenig traurig verlief der traditionelle Möhnenempfang im Rathaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Denn für Bürgermeister Guido Orthen und den Ersten Beigeordneten Peter Diewald war es die letzte Veranstaltung dieser Art.

Ein ebenso fröhlicher wie bunter und traditioneller Möhnenempfang hat am Morgen des Weiberfastnachtsdonnerstags im Rathaus der Kreisstadt stattgefunden. Alle Möhnengruppen der Stadt gaben sich mit ihren Abordnungen in ihren farbenfrohen Kostümen ein Stelldichein im großen Sitzungssaal, um zu zeigen, wer zu Weiberfastnacht das Sagen im Lande hat.







