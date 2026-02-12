Rathaus gestürmt
Abschiedsschmerz kam bei Möhnenempfang in Neuenahr auf
Vanessa Marner aus dem Ordnungsamt der Stadt (rechts) sowie Ahrweilers stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Eckert haben orde
Vanessa Marner aus dem Ordnungsamt der Stadt (rechts) sowie Ahrweilers stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Eckert haben ordentlich Hunger mitgebracht.
Jochen Tarrach

Fröhlich ja, aber auch ein wenig traurig verlief der traditionelle Möhnenempfang im Rathaus von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Denn für Bürgermeister Guido Orthen und den Ersten Beigeordneten Peter Diewald war es die letzte Veranstaltung dieser Art.

Lesezeit 2 Minuten
Ein ebenso fröhlicher wie bunter und traditioneller Möhnenempfang hat am Morgen des Weiberfastnachtsdonnerstags im Rathaus der Kreisstadt stattgefunden. Alle Möhnengruppen der Stadt gaben sich mit ihren Abordnungen in ihren farbenfrohen Kostümen ein Stelldichein im großen Sitzungssaal, um zu zeigen, wer zu Weiberfastnacht das Sagen im Lande hat.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerKarneval

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren