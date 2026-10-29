Rückblick auf spannende Zeit
Abschied des Chronisten von Ameln in Ahrweiler Oberhut
Seit dem Jahr 2002 war Armin von Ameln als Chronist sozusagen das „Gedächtnis der Oberhut", jetzt will er nicht mehr für das Amt
Seit dem Jahr 2002 war Armin von Ameln als Chronist sozusagen das „Gedächtnis der Oberhut", jetzt will er nicht mehr für das Amt kandidieren.
Thomas Weber

Armin von Ameln zieht sich nach vielen Jahren als Chronist der Oberhut zurück und übergibt seine gesammelten Geschichten an die nächste Generation. Unsere Zeitung sprach mit ihm über einschneidende Ereignisse.

Lesezeit 2 Minuten
Im Innenstadtquartier Oberhut in Ahrweiler ging ein Stück Personalgeschichte zu Ende. Beim Patronatsfest der Hut hielt Armin von Ameln zum letzten Mal seinen Vortrag als Chronist über das Leben und die Ereignisse des Jahres im Quartier. Für dieses ist die Oberhutstraße namensgebend, sie bildet aber nur einen kleinen Teil des gesamten Bereichs ab.
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