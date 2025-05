Abriss der Kirche in Ahrbrück gestoppt

Der Abriss der Kirche in Ahrbrück liegt auf Eis. Der Grund: Ein Turmfalkenpärchen ist in den Kirchenturm eingezogen. Weitergehen kann es nun erst, wenn die Tiere wieder ausgezogen sind.

Die in Ahrbrück umstrittenen Abrissarbeiten an der flutgeschädigten katholischen Kirche St. Andreas pausieren, werden aber fortgeführt und abgeschlossen. Außer dem Pfarrhaus ist das Kirchenschiff bereits abgerissen. Weil ein Turmfalkenpaar im Turm brütet, wie eine Sprecherin des Bistums Trier in Koblenz als Eigentümer des Gebäudes zitiert wird, musste der Abrissbagger nun stoppen.

Fledermäuse verzögerten Abriss zuerst

Bis die Vögel ausgezogen sind, ruht die Baustelle. Danach werde ein Ornithologe des Naturschutzbundes (Nabu) die Lage prüfen, so die Sprecherin, bevor die Arbeiten weitergehen. Als Ersatz werde für die Falken ein Nistkasten in der Nähe installiert. Hinweise auf andere Tiere gebe es nicht. Zuvor hatten Fledermäuse, die schließlich verschwunden sind, den Beginn der Arbeiten verzögert. Welcher Ornithologe eingeschaltet ist, konnte Nabu-Kreisvorsitzender Ingolf Dietrich auf RZ-Anfrage nicht sagen.

Eigentlich sollten die Mitte Mai begonnenen Arbeiten nur bis zu eineinhalb Wochen dauern. Die Planungen für das Grundstück übernimmt die Ortsgemeinde Ahrbrück, die das Areal an der Ahr nahe der Bogenbrücke zur anderen Ortsseite und nach Lind erworben hat.

Entweihung im September 2022

Laut Bistum Trier, das 58 flutgeschädigte Immobilien und einen Schaden von 34 Millionen Euro nach der Flutkatastrophe verzeichnete, war der mit viel Eigenleistung der Bevölkerung errichtete Bau „nicht wirtschaftlich sanierbar“. Eine Gruppe von Bürgern sprach sich gegen den Abriss aus, konnte sich aber nicht durchsetzen. Die erst 1967 geweihte Kirche wurde im September 2022 entweiht, um den Weg für den Abriss frei zumachen.

Die Kosten für die Niederlegung der Kirche werden mit etwa 570.000 Euro angegeben, für das Pfarrhaus mit 183.000 Euro, und mit bis zu 80 Prozent aus dem Flutwiederaufbaufonds getragen. Mit 60 Prozent bezuschusst das Bistum die Finanzierungslücke für die Kirchengemeinde. Bruchsteine der Außenfassade will Künstler Jochen Diedenhofen in seinem Flut-Erinnerungsmonument “DenkAHR" im Kurpark von Bad Neuenahr verwenden.