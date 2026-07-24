Bagger rollen in Ahrweiler Abriss der ehemaligen Pfarrkirche St. Pius hat begonnen Jochen Tarrach 24.07.2026, 13:00 Uhr

i Die Abrissbagger sind angerollt. Jochen Tarrach

Eine Kirche, die vielen Bachemer Bürgern in Erinnerung bleiben dürfte, steht vor dem Abschied: Die Abrissarbeiten an St. Pius in Ahrweiler haben begonnen.

Die Pfarrkirche St. Pius in Bad Neuenahr-Ahrweiler gibt es bald nicht mehr. Nachdem das Gotteshaus in der Schützenstraße bereits am Samstag, 5. April 2025, durch den Trierer Weihbischof Robert Brahm profaniert worden war, das heißt, dem Gebäude wurde der Status als Pfarrkirche entzogen, rückten jetzt die Bagger an, um es abzureißen.







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