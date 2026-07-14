Südflügel muss weichen Abriss an der Neuenahrer Grundschule hat begonnen Celina de Cuveland 14.07.2026, 17:14 Uhr

i Der Abriss der Neuenahrer Grundschule hat begonnen. Martin Gausmann

Der Bagger frisst sich auch am Dienstag krachend in die Fassade des Südflügels der Neuenahrer Grundschule. Damit haben die Abrissarbeiten begonnen. Die sechs betroffenen Klassen starten nach den Ferien wieder in Containern.

Die Abrissarbeiten an der Grundschule in Bad Neuenahr haben am Dienstag, 14. Juli, begonnen. Nachdem bereits vor einigen Wochen die Entkernung lief, geht es den abzureißenden Gebäudeteilen nun vollends an den Kragen. Das bestehende Gebäude entlang der Weststraße soll für andere Zwecke weitergenutzt werden, lediglich der nach hinten führende östliche Flügel der Schule wird abgerissen.







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