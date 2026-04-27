Abi-Feier am Joerres-Gymnasium Abiturienten des PJG in Ahrweiler verlassen den „Olymp“ Ralf Grün 27.04.2026, 15:00 Uhr

i Der aktuelle Abi-Jahrgang des Peter-Joerres-Gymnasums in Ahrweiler Louis Gutscher

Auch der Abiturjahrgang des Peter-Joerres-Gymnasiums in Ahrweiler ist jetzt feierlich verabschiedet worden. Neben durchweg guten Zeugnissen sind auch Ehrenpreise überreicht worden.

„Abikropolis – Die Götter verlassen den Olymp“: Mit diesem Motto hat sich der aktuelle Abiturjahrgang des Peter-Joerres-Gymnasiums Ahrweiler von der Schullaufbahn verabschiedet. An Selbstbewusstsein mangelte es den Prüflingen also keinesfalls. Wie die Schule mitteilt, hatten sie allen Grund, stolz auf sich und ihre Leistung zu sein und ordentlich zu feiern.







Artikel teilen

Artikel teilen