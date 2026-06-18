Cocktail-Kreationen zur WM
„Abidjan“ gibt Spiel eine besondere Note 
Orange, Weiß, Grün: Das sind die Farben der Landesflagge von der Elfenbeinküste. Und diese enthält auch „Abidjan“, ein Cocktail
Orange, Weiß, Grün: Das sind die Farben der Landesflagge von der Elfenbeinküste. Und diese enthält auch „Abidjan“, ein Cocktail von Holger Karaschewitz, Barchef im Steigenberger Hotel in Bad Neuenahr.
Silke Müller

Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation, mit den Farben der Landesflagge des Gegners zusammengemixt. Zweites Gruppenspiel am Samstag: Elfenbeinküste.

Lesezeit 1 Minute
Zweites Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Samstag bei der Fußballweltmeisterschaft: Diesmal muss die Nagelsmann-Elf im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste ran. Die Flagge des Landes besteht aus den Farben Orange, Weiß und Grün.

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Kreis AhrweilerFußball-WM

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