Warum nicht mal mit einem Cocktail auf die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Fußball-WM anstoßen? Eine leckere Kreation, mit den Farben der Landesflagge des Gegners zusammengemixt. Zweites Gruppenspiel am Samstag: Elfenbeinküste.
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Zweites Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft an diesem Samstag bei der Fußballweltmeisterschaft: Diesmal muss die Nagelsmann-Elf im kanadischen Toronto gegen die Elfenbeinküste ran. Die Flagge des Landes besteht aus den Farben Orange, Weiß und Grün.