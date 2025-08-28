Das Heimersheimer Weinfest fand Mitte August erstmals in einer abgespeckten Variante statt – und es hatte keinen mittelalterlichen Anstrich mehr. Das soll so bleiben. Denn die Veranstalter sind damit zufrieden, wie das neue Konzept angenommen wurde.

Das bekannte und beliebte „Historische Weinfest am Fuße der Landskrone“, welches im Ort an der historischen Bergkuppe bisher auf die „ganz eygen Art“ zu Beginn der Weinfestsaison im Ahrtal gefeiert wurde, gab es in diesem Maße vom 15. bis 17. August erstmalig nicht mehr. Alles ist etwas bescheidener und einfacher geworden. Auch der Festumzug war nicht mehr für den Sonntag angekündigt, sondern in für den Samstag. Der gewohnte Handwerkermarkt am Sonntag fiel aus und Gaukler liefen auch nicht mehr über die Straßen. Positiv allerdings: kein Eintritt mehr. Was ist los in Heimersheim? Warum diese Neuerungen? Wir haben nach dem Fest mit Ben Frömbgen gesprochen, dem Vorsitzenden des veranstaltenden Vereins „Wir für Heimersheim“, wie das radikal verkleinerte Weinfest angenommen wurde.

Gestiegene Kosten waren das Problem

„Das mittelalterliche Weinfest zu organisieren hat stets unglaublich viel Arbeit bedeutet und es war in den letzten Jahren nicht mehr der große Publikumsmagnet. Die Zeiten haben sich gewandelt und mittelalterliche Feste gibt es heute überall.“ Das hatte Frömbgen bereits zu Beginn des Festes festgestellt. Trotzdem, gemeckert oder groß kritisiert habe das neue, abgespeckte Konzept auch nach dem Fest niemand, sagt er. Die Arbeit sei aber nicht der Hauptpunkt für die Veränderung, man sei ein eingespieltes Team. Es sei einfach zu teuer geworden. Allein die Gaukler, Musiker und sonstige Gruppen hätten eine derart hohe Gage verlangt, dass sie nicht mehr finanzierbar waren. Immer mehr Kosten entstanden, nicht zuletzt für das notwendige Sicherheitspersonal. Bedauerlich sei auch, dass der Publikumszuspruch zurückgegangen sei und die Flut, die Heimersheim erheblich getroffen hatte, habe den Rest dazu getan.

Unterstützung erhält Frömbgen von Ortsvorsteher Jürgen Saess. „Damit hätte man schon direkt nach der Flut beginnen sollen“, sagt er, jetzt sei der Schnitt umso härter. So ging man davon aus, dass durch den kostenfreien Eintritt wieder mehr Leute kommen und der Umsatz an den Weinständen höher werden wird.

Besucher haben das neue Konzept gut angenommen

Das hat sich zumindest am ersten Tag, dem Freitag der Proklamation, erfüllt. Der Marktplatz war voller Menschen und die neue Weinkönigin hatte kaum ein Durchkommen. Dem Kostendruck angepasst dann am Samstag auch der Festumzug mit der strahlenden Weinkönigin Katharina und ihren Prinzessinnen. Immer mit dabei natürlich die Kellerkinder, ohne die es gar nicht mehr gehen würde. Aber auch in ihrem Bauernlager am Westtor: keine Liveband mehr, sondern kostengünstigere Disco.

„Das Fest in dieser Art wurde von den Heimersheimern und den Gästen gut und mit Verständnis angenommen“, erklärt Frömbgen in seinem Resümee eine Woche nach den Festtagen. Natürlich gebe es Kleinigkeiten, die man optimieren könne, und das werde man auch tun. Aber im Großen und Ganzen soll das abgespeckte Fest in den kommenden Jahren so bleiben. Eine genaue finanzielle Abrechnung könne man noch nicht vorlegen. „In rund vier Wochen setzen wir uns zusammen. Erst dann kann man mehr sagen“, so Frömbgen.