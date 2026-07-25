Mutig durch die Baumwipfel
Abenteuer im Waldkletterpark Bad Neuenahr erleben
Wie im Zirkus: Martin Kammer balanciert auf einem Drahtseil. Für das Gleichgewicht hat er eine Stange in den Händen.
Wie im Zirkus: Martin Kammer balanciert auf einem Drahtseil. Für das Gleichgewicht hat er eine Stange in den Händen.
Thomas Kölsch

Hoch hinaus geht es im Waldkletterpark Bad Neuenahr: Schwankende Brücken, Seilrutschen und ein Xtreme-Parcours fordern Mut und Gleichgewicht – ideal für Familien und Adrenalinfans. Unsere Zeitung hat den Test gemacht.

Lesezeit 3 Minuten
Hoch ins Grün, und los geht’s. Kann ja nicht so schwer sein. Immerhin ist man als Besucher des Waldkletterparks Bad Neuenahr gut gesichert, und ein Halteseil gibt es in den meisten Fällen auch. Dennoch sind die ersten Schritte auf dem ausgewählten Parcours gewöhnungsbedürftig, zumindest wenn man noch nicht viel Erfahrung hat.
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