Der Unfall auf der A61 am Donnerstagmorgen in Höhe der Grafschaft hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr in den umliegenden Orten im Kreis Ahrweiler. Autofahrer versuchten, die Autobahn zu umgehen – und landeten so wieder in Staus.
Lesezeit 1 Minute
Nach einem Auffahrunfall von zwei Lastwagen auf der A61 vor dem Meckenheimer Kreuz in Fahrtrichtung Köln am Donnerstagmorgen ist die Ursache nach wie vor unklar. Das teilt ein Sprecher der zuständigen Polizeiautobahnstation Mendig auf Nachfrage unserer Zeitung mit.