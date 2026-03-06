Fahrer wollten Autobahn meiden A61-Unfall sorgte für Staus in Orten im Kreis Ahrweiler Celina de Cuveland 06.03.2026, 11:30 Uhr

i Bei dem Unfall auf der A61 in Richtung Köln fuhr ein Lastwagenfahrer auf einen Autotransporter auf. Martin Gausmann

Der Unfall auf der A61 am Donnerstagmorgen in Höhe der Grafschaft hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr in den umliegenden Orten im Kreis Ahrweiler. Autofahrer versuchten, die Autobahn zu umgehen – und landeten so wieder in Staus.

Nach einem Auffahrunfall von zwei Lastwagen auf der A61 vor dem Meckenheimer Kreuz in Fahrtrichtung Köln am Donnerstagmorgen ist die Ursache nach wie vor unklar. Das teilt ein Sprecher der zuständigen Polizeiautobahnstation Mendig auf Nachfrage unserer Zeitung mit.







Artikel teilen

Artikel teilen