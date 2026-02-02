Große Dimension des Projekts
A1-Lückenschluss bei Adenau: Das ist der aktuelle Stand
Die Autobahn A1 endet bei Kelberg in Rheinland-Pfalz. Zwischen Kelberg und Blankenheim klafft eine Lücke von rund 25 Kilometern.
Thomas Frey. picture alliance / dpa

Der A1-Lückenschluss ist ein riesiges Infrastrukturprojekt, das nach der Genehmigung des ersten Abschnittes Fahrt aufgenommen hat. Die Zahlen und Fakten zeigen die große Dimension. Nun äußert sich die Autobahn GmbH zum derzeitigen Stand. 

Lesezeit 3 Minuten
Seit vielen Jahrzehnten ist der A1-Lückenschluss angedacht. Mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes, über die das Gericht am 18. November 2025 informierte, den Planfeststellungsbeschluss zum Lückenschluss der A1 zwischen den Anschlussstellen (AS) Kelberg und Adenau bestätigt und damit den Bau genehmigt.

