Gastronomie im Kreis Ahrweiler „A La Turka“ in Rolandseck bietet türkischen Kebab Verena Düren 06.08.2026, 14:00 Uhr

i Ayfer und Fevzi Ergül in ihrem Restaurant „A La Turka“ an der B9 in Rolandseck. Verena Düren

Das „A La Turka“ in Remagen ist vor allem Menschen bekannt, die die B9 regelmäßig entlang fahren. Das türkische Restaurant hat aber auch zahlreiche Stammgäste. Bis 2028 wollen die Betreiber in Remagen bleiben – danach geht es nach NRW.

Eigentlich ist die Familie Ergül schon seit 2015 in Rolandseck in der Gastronomie tätig, jedoch vormals mit ihrem Burgerladen „Happy Burger“. Im April 2023 entschieden sich die Besitzer, sich auf die Küche ihrer türkischen Heimat zu konzentrieren und aus ihrem Restaurant direkt an der B9 ein türkisches Kebab-Restaurant mit Gerichten vom Holzkohlegrill zu machen.







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