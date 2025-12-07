Geld für Neuenahr-Ahrweiler 9,6 Millionen Euro vom Land für die Pius-Brücke Jochen Tarrach 07.12.2025, 14:00 Uhr

i Die Pius-Brücke kann abgerissen und neu errichtet werden. Minister Ebling hatte am Samstag den Bewilligungsbescheid dabei. Jochen Tarrach

Die Pius-Brücke in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat der Flut zwar getrotzt, sie muss aber dennoch neu gebaut werden. Grund ist der HQ100, dem die Brücke nun nicht mehr entspricht. Jetzt gab es Geld vom Land für den Neubau.

Unter den Brücken der Stadt nimmt die Pius-Brücke auf der Grenze zwischen Bad Neuenahr und Ahrweiler als Verbindung zwischen St.-Pius-Straße am südlichen Ufer der Ahr sowie der Schützenstraße am nördlichen Ahrufer eine besondere Stellung ein. Sie ist neben der Brücke der B266 an der Kloster-Prüm-Straße in Heimersheim eine der zwei Ahrbrücken in der Kreisstadt, die bei der Flut im Juli 2021 nicht zerstört wurden und noch heute problemlos ihren ...







