Kurstadt am Rhein als Zuhause
95-Jährige verliebt sich immer wieder in Bad Breisig
Positiv dem Leben zugewandt ließen es sich Birgit Letschert (links) und Irmgard Mollstroh nicht nehmen, am Schwerdonnerstag an d
Positiv dem Leben zugewandt ließen es sich Birgit Letschert (links) und Irmgard Mollstroh nicht nehmen, am Schwerdonnerstag an der Möhnensitzung in Bad Breisig teilzunehmen.
Eberhard Thomas Müller

Irmgard Mollstroh ist 95 Jahre alt, führte lange das Hotel Rhein-Residenz und ist in Bad Breisig bekannt. Und sie liebt ihren Wohnort. Dabei wuchs sie dort nicht auf. Wie es sie in die Kurstadt verschlug.

Lesezeit 2 Minuten
Irmgard Mollstroh ist bekannt in Bad Breisig. Sie ist Besitzerin des Hotels Rhein-Residenz in Bad Breisig, auch wenn die Leitung längst ihre Tochter übernommen hat. Mit 95 Jahren ist Mollstroh noch aktiv im Ort, geht zu Möhnensitzungen, freut sich über den Austausch mit Gästen im Hotel.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerZeitgeschichte

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren