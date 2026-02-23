Irmgard Mollstroh ist 95 Jahre alt, führte lange das Hotel Rhein-Residenz und ist in Bad Breisig bekannt. Und sie liebt ihren Wohnort. Dabei wuchs sie dort nicht auf. Wie es sie in die Kurstadt verschlug.
Irmgard Mollstroh ist bekannt in Bad Breisig. Sie ist Besitzerin des Hotels Rhein-Residenz in Bad Breisig, auch wenn die Leitung längst ihre Tochter übernommen hat. Mit 95 Jahren ist Mollstroh noch aktiv im Ort, geht zu Möhnensitzungen, freut sich über den Austausch mit Gästen im Hotel.