Karneval im Kreis Ahrweiler 900 Narren zogen zum Abschluss im Zoch durch Sinzig Judith Schumacher 17.02.2026, 16:30 Uhr

i Frohsinn beim großen Veilchendienstagszug in Sinzig. Martin Gausmann

Der pompöse Abschluss des Karnevals im Kreis Ahrweiler steht dem Veilchendienstagszug in Sinzig zu. In diesem Jahr waren etliche Zugnummern dabei, feiert von Tausenden Jecken am Straßenrand.

Mit Pauken und Trompeten zog der legendäre Veilchendienstagsumzug entlang von Tausenden feierwilligen Jecken durch Sinzig und setzte damit einen fulminanten Schlusspunkt des Karnevals im Kreis Ahrweiler. Man könnte meinen, irgendjemand hätte einen besonders guten Draht nach oben, denn kurz vor dem Start hörten die Regengüsse auf.







