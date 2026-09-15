Inzwischen sind es mehr als 80 neue Hinweise, die nach Ausstrahlung der Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“ zum sexuellen Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach bei der Polizei eingegangen sind. Wie es nun weitergeht.
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Knapp eine Woche nach Ausstrahlung der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY – Ungelöst“, in der der sexuelle Missbrauch einer Siebenjährigen in Oberdürenbach im Sommer 2025 thematisiert wurde, sind mehr als 80 Anrufe und Hinweise aus der Bevölkerung bei der Polizei eingegangen.