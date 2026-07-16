Warum ist es am Mittwoch zu dem Brand einer Grünfläche in Bad Breisig gekommen, der fast auf Wohnhäuser übergegriffen wäre? Das ist nach wie vor offen. Sicher ist: Durch das Großaufgebot der Feuerwehrkräfte ist Schlimmeres vermieden worden.
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Imposant waren die Flammen, die am Mittwochabend auf einer Grünfläche nahe der Rheintalstraße auf Höhe der Häuser mit den Nummern 46 und 48 in Bad Breisig gen Himmel schossen, und die damit einhergehende Rauchentwicklung. G egen 19 Uhr war der Rettungsleitstelle Koblenz ein Gebäudebrand in der Quellenstadt gemeldet worden.