Der Sportverein feiert ab heute drei Tage lang sein langes Bestehen - Erste große Kirmes im Ahrort seit der Flut 70 Jahre ABK 54 Ahrbrück: Großes Fest zum Jubiläum 16.08.2024, 05:00 Uhr

i Wollen das 70-jährige Bestehen des ABK 54 Ahrbrück mit vielen Gästen und einem dreitägigen, bunten, fröhlichen Festprogramm feiern (von links): Arno Furth, Astrid Christ und Franz-Josef Christ. Starten werden die Festivitäten am heutigen Freitag mit einer Schlagerparty. Foto: Claudia Voß Claudia Voß

Sieben Jahrzehnte Sport in Ahrbrück, sieben Jahrzehnte Sportverein – für die Mitglieder des ABK 54 Ahrbrück (ABK) ein Grund dieses besondere Vereinsjubiläum im Rahmen der Rochus-Kirmes ausgiebig mit einem großen, bunten Fest für die ganze Familie samt einer großen Tombola und viel Musik zu feiern. Den Auftakt der insgesamt dreitägigen Feierlichkeiten bildet am Freitag, 16. August, ab 20 Uhr die Schlagerparty mit DJ Siggi im Festzelt am Leuer-Parkplatz.

„Leuer“ – dieser Name wird so manchem Vereinsmitglied ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Schließlich war Annemie Leuer nicht nur Vereinswirtin des ABK, sondern auch Gründungsmitglied desselben – die Gründungsveranstaltung fand in der von Annemie und Karl Leuer betriebenen Gaststätte „Zum Denntal“ statt.







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