Fest in Lantershofen 66 Maubichkuchen waren schnell vergriffen Thomas Weber 20.07.2026, 20:00 Uhr

i Die „Brötchesmädchen“ servierten den Maubichkuchen mit Unterstützung von Schützenkönig Clemens Queckenberg (5. von links) und Hauptmann Severin Bender (5. von rechts). Thomas Weber

Das traditionelle Maubichfest in Lantershofen fand am Wochenende wieder statt. Hinter der Veranstaltung, bei der ein Birnenkuchen im Mittelpunkt steht, steckt jede Menge Handarbeit.

Bei den Lantershofener Junggesellen-Schützen wurde einmal wieder etwas gebacken. Seit fast 50 Jahren wird in dem Grafschafter Ort ein besonderer Birnenkuchen gefeiert, der sich Maubich nennt. Immer am dritten Juliwochenende laden die Jungs in Kombination den örtlichen jungen Frauen, genannt Brötchesmädchen, zum Maubichfest ein.







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