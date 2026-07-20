Fest in Lantershofen
66 Maubichkuchen waren schnell vergriffen
Die „Brötchesmädchen“ servierten den Maubichkuchen mit Unterstützung von Schützenkönig Clemens Queckenberg (5. von links) und Ha
Die „Brötchesmädchen“ servierten den Maubichkuchen mit Unterstützung von Schützenkönig Clemens Queckenberg (5. von links) und Hauptmann Severin Bender (5. von rechts).
Thomas Weber

Das traditionelle Maubichfest in Lantershofen fand am Wochenende wieder statt. Hinter der Veranstaltung, bei der ein Birnenkuchen im Mittelpunkt steht, steckt jede Menge Handarbeit.

Lesezeit 1 Minute
Bei den Lantershofener Junggesellen-Schützen wurde einmal wieder etwas gebacken. Seit fast 50 Jahren wird in dem Grafschafter Ort ein besonderer Birnenkuchen gefeiert, der sich Maubich nennt. Immer am dritten Juliwochenende laden die Jungs in Kombination den örtlichen jungen Frauen, genannt Brötchesmädchen, zum Maubichfest ein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AhrweilerFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Ahrweiler

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Ahrweiler gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren