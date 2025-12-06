6. Türchen: Die „6“ steht für das zweitbeste Türchen

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter diesem Türchen verbirgt sich eine Kleinigkeit, die mit der „6“ zu tun hat: Es ist die Liebe eines Kindes zum 6. Adventskalendertürchen.
Lesezeit 1 Minute
Der sechste Tag im Dezember ist ein Besonderer. Nicht nur, weil da Nikolaustag ist, nein, als Kind war es für mich vor allem aus einem Grund ein besonderer Tag: weil ich am 6. Dezember das zweitgrößte Türchen meines Adventskalenders öffnen durfte. Demnach versteckt sich hinter unserem 6.