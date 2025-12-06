RZ-Adventskalender 6. Türchen: Die „6“ steht für das zweitbeste Türchen Celina de Cuveland 06.12.2025, 04:59 Uhr

i Hinter unserem 6. Türchen verbirgt sich: ein Adventskalendertürchen. Romolo Tavani/stock.adobe.com

In diesem Jahr widmet sich unser Adventskalender den Zahlen seiner Türchen. Hinter diesem Türchen verbirgt sich eine Kleinigkeit, die mit der „6“ zu tun hat: Es ist die Liebe eines Kindes zum 6. Adventskalendertürchen.

Der sechste Tag im Dezember ist ein Besonderer. Nicht nur, weil da Nikolaustag ist, nein, als Kind war es für mich vor allem aus einem Grund ein besonderer Tag: weil ich am 6. Dezember das zweitgrößte Türchen meines Adventskalenders öffnen durfte. Demnach versteckt sich hinter unserem 6.







