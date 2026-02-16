Karneval im Kreis Ahrweiler 550 Jecken waren bei „Zoch“ in Wassenach mit dabei Martin Ingenhoven 16.02.2026, 08:00 Uhr

i Der Wassenacher Elferrat nimmt die derzeitige Baustellensituation des Dorfes auf die Schippe und bringt seinen eigenen Baukran gleich mit. Martin Ingenhoven

Für die Klieburger Konfettis war es der erste Karnevalszug in Wassenach. Sie sind eine neue Abteilung innerhalb des örtlichen Karnevalsvereins. Für die anderen Zuschauer und Teilnehmer war es „Business as usual“ – immer gut, beliebt und fröhlich.

Alles war vorbereitet für den Saisonhöhepunkt des Wassenacher Kinderprinzenpaares Mika I. und Hanna I. Schon weit vor 14.11 Uhr am Karnevalssonntag schien ganz Wassenach auf den Beinen, um alles für den großen Karnevalszug vorzubereiten. Bunt geschmückt präsentierte sich die Ortsmitte des kleinen Ortsflecks am Laacher See mit der großen Karnevalstradition.







