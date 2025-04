Am Sonntag, 15. Juni, ist es wieder so weit: Dann gehört das Ahrtal zwischen Blankenheim und Ahrbrück den Radfahrern. „Freie Fahrt für alle Radbegeisterten“ heißt es dann zum 19. Mal beim beliebten Radaktionstag „Tour de Ahrtal“, bei dem die Straßen vorübergehend für Autofahrer gesperrt werden. Radfahrer können an verschiedenen Stationen entlang der Strecke durch das Ahrtal an Aktionen teilnehmen, sich Infos rund ums Rad einholen oder auch ein Stück veganen Kuchen genießen.

Es gibt auch Alpakas zu bestaunen

Jennifer Meuren, Bürgermeisterin von Blankenheim, lobte ausdrücklich das Organisationstalent der Verantwortlichen. „Beständigkeit zu pflegen ist manchmal viel schwieriger als ein Neuanfang“, so Meuren anlässlich des im nächsten Jahr bevorstehenden 20. Jubiläums der Tour de Ahrtal. In der Eifelgemeinde Blankenheim erfolgt in diesem Jahr am Aktionstag um 10 Uhr der offizielle Startschuss der Tour auf dem Curtius-Schulten-Platz mit Erteilung des traditionellen Radlersegens. Bereits eine halbe Stunde früher, um 9.30 Uhr, findet an der Hahnensteiner Mühle zwischen Dümpelfeld und Insul ein Radlergottesdienst mit Rädersegnung statt.

i Organisatoren und Sponsoren des Radsportklassikers „Tour de Ahrtal" freuen sich auf eine erfolgreiche Veranstaltung mit mehreren Tausend Teilnehmern. Martin Ingenhoven

Entlang der Strecke sorgen 14 Aktionspunkte für Abwechslung, Unterhaltung und Stärkung. Ob Infostände, Mitmachaktionen, kulinarische Angebote, Fahrradcodierung oder Pannenservice – am Radaktionstag wird entlang der Strecke einiges geboten.

Räder können in Schuld und Insul auch ausgeliehen werden

So lockt etwa im Hönninger Ortsteil Liers ein Kuchenbuffet mit veganem Schwerpunkt. In Ahrbrück sorgen die Hirschbach-Alpakas für tierischen Spaß, und in Dümpelfeld liefert eine Fotobox bleibende Erinnerungen für Fahrradfreunde. Wer sich spontan für eine Teilnahme am Radaktionstag entscheidet, findet in Schuld und Insul die Möglichkeit, Fahrräder zu leihen. Teilnehmer der „Tour de Ahrtal“ haben die Möglichkeit, am großen Gewinnspiel teilzunehmen. Wer an mindestens vier Aktionspunkten dabei ist, sichert sich die Chance auf Preise.

„Die ,Tour de Ahrtal’ ist das größte Radevent in der Eifel .“

Ulla Hanf von der Mittelahr Touristik

Die rund 60 Kilometer lange Strecke führt von der Ahrquelle in Blankenheim bis nach Ahrbrück durch das idyllische Ahrtal. Wer mag, kann in Ahrdorf alternativ auf den Kalkeifel-Radweg Richtung Hillesheim wechseln, und so beispielsweise Naturwunder wie den Wasserfall Dreimühlen erfahren. Ein Höhepunkt am Radaktionstag im Ahrtal: Die Bundesstraße B258 und die Landstraße L73 zwischen Blankenheim und Dümpelfeld sind eigens für diesen Tag für den Autoverkehr gesperrt und bieten ein einzigartiges, autofreies Radfahrerlebnis.

i Zu den Teilnehmern der 19. Tour de Ahrtal gehört auch der Euskirchener Landrat Markus Ramers (3. von rechts) - hier bei der Vorstellung der Attraktionen entlang der Tourstrecke. Martin Ingenhoven

Die Veranstalter rechnen auch in diesem Jahr wieder mit 5000 Teilnehmern aus nah und fern. „Die ,Tour de Ahrtal’ ist das größte Radevent in der Eifel und lockt zahlreiche Fahrradfreunde aus einem Umkreis von 200 Kilometern an“, weiß Ulla Hanf von der Mittelahr Touristik zu berichten.

Wie kommt man hin?

Die Anreise zum Radaktionstag läuft wie folgt: Von der Rheinschiene gelangen die Teilnehmer per Bahn nach Rheinbach und nach Ahrweiler. Die Radbusse der Linien 844 und 899 im Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) sind am Veranstaltungstag als Zubringer und Rückholer bis zum Bahnhof Ahrbrück im Einsatz. Eine Vorab-Reservierung wird empfohlen. Zwischen Blankenheim und Ahrhütte wird ein Shuttle eingerichtet. Die Fahrzeiten finden Teilnehmer zeitnah auf der Internetseite der Veranstalter. Aufgrund der gesperrten Straßen für die Tour de Ahrtal steht der Radbus 899 nicht wie gewohnt bis Blankenheim zur Verfügung. Die Linie wird stattdessen mit zusätzlichen Fahrten zwischen Ahrweiler und Ahrbrück eingesetzt.

i Im Rahmen der „Tour de Ahrtal" können die Teilnehmer an vielen Orten immer noch die verheerenden Folgen der Flut von 2021, aber auch die bisher erzielten Fortschritte erfahren. Martin Ingenhoven

Die Veranstalter weisen auf zwei Punkte hin: Eine Anreise über die Eifelstrecke bis Blankenheim (Wald) ist aufgrund von Baumaßnahmen in diesem Jahr leider nicht möglich. Des Weiteren ist der Ahr-Radweg zwischen Altenahr und Walporzheim nicht befahrbar. Zur Anreise aus dem Ahrtal mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr wird der Radbus 899 empfohlen.

Die Tour de Ahrtal endet offiziell um 17 Uhr. Anschließend werden die gesperrten Straßenabschnitte wieder für den regulären Verkehr freigegeben.

Weitere Informationen gibt es bei den Touristeninformationen oder unter www.tour-de-ahrtal.de