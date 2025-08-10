Auf dem Sinziger Kirchplatz haben sich am Freitagnachmittag rund 50 Personen versammelt, um ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza zu zeigen. Organisiert wurde die Kundgebung von einem Sinziger Bürger.

Ein Zeichen setzen gegen das Leid der Menschen in Gaza wollte jetzt der Sinziger Muhammed Avsar, indem er zu einer Solidaritätsbekundung pro Palästina vor dem Rathaus auf dem Kirchplatz am vergangenen Freitag aufgerufen hatte. Rund 50 Personen waren gekommen.

Vor aufgespannten Flaggen der Palästinenser sprach Avsar in seiner Ansprache davon, dass diese Bevölkerungsgruppe dauerhaft entrechtet wurde und nun eingeschlossen und bombardiert ohne Zugang zu Trinkwasser in einem „offenen Gefängnis“ lebt und ganze Familien ausgelöscht wurden. „Den Protest gibt es nicht erst seit gestern, doch dort sterben täglich Menschen“, so der Redner.

Anhand von Einzelschicksalen, wie dem eines Sechsjährigen, dem ein israelischer Soldat in den Rücken schoss oder einer Vierjährigen, die in einem bombardierten Flüchtlingslager schwerste Verbrennungen davon trug und die Mutter verlor, brachte er die Schrecknisse in die Mitte der Gesellschaft. „Jeder, der wegschaut, trägt eine Mitschuld“, sagte er.