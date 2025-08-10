Ein Zeichen setzen gegen das Leid der Menschen in Gaza wollte jetzt der Sinziger Muhammed Avsar, indem er zu einer Solidaritätsbekundung pro Palästina vor dem Rathaus auf dem Kirchplatz am vergangenen Freitag aufgerufen hatte. Rund 50 Personen waren gekommen.
Massenproteste gegen Gaza-Krieg – Weltsicherheitsrat tagt
Israels geplante Ausweitung des Kriegs stößt auch im eigenen Land auf massive Kritik. Der UN-Sicherheitsrat kommt zur Dringlichkeitssitzung zusammen. Derweil sorgt Berlins Rüstungsembargo für Ärger.
Vor aufgespannten Flaggen der Palästinenser sprach Avsar in seiner Ansprache davon, dass diese Bevölkerungsgruppe dauerhaft entrechtet wurde und nun eingeschlossen und bombardiert ohne Zugang zu Trinkwasser in einem „offenen Gefängnis“ lebt und ganze Familien ausgelöscht wurden. „Den Protest gibt es nicht erst seit gestern, doch dort sterben täglich Menschen“, so der Redner.
Union zerstritten wegen Kurswechsel in der Israel-Politik
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Sie kommt vor allem aus der zweiten Reihe.
Anhand von Einzelschicksalen, wie dem eines Sechsjährigen, dem ein israelischer Soldat in den Rücken schoss oder einer Vierjährigen, die in einem bombardierten Flüchtlingslager schwerste Verbrennungen davon trug und die Mutter verlor, brachte er die Schrecknisse in die Mitte der Gesellschaft. „Jeder, der wegschaut, trägt eine Mitschuld“, sagte er.