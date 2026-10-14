Jubiläum mit Blick auf Krisen 50 Jahre Sicherheitspolitik: GSP feiert in Bad Neuenahr Jochen Tarrach 14.10.2026, 05:00 Uhr

i Günter Schabowski (rechts), Mitglied des Politbüros der SED in Ost-Berlin, hier neben dem damaligen GSP-Vorsitzenden Gerd-Heinz Haverbusch, war am 13. Oktober 2008 nach der Wende zu Gast bei der GSP-Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler und berichtete, warum die friedliche Revolution in der DDR so friedlich blieb. Martin Gausmann

Die Gesellschaft für Sicherheitspolitik in Bad Neuenahr-Ahrweiler feiert 50-jähriges Bestehen am Mittwoch, 21. Oktober, im Bad Neuenahrer Rathaus. Zu diesem Anlass werfen die Akteure einen Blick auf vergangene Expertenbesuche – und in die Zukunft.

50 Jahre Gesellschaft für Sicherheitspolitik (GSP) in der Sektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter dem Motto „Frieden sichern, Freiheit bewahren, informieren und diskutieren: Nach all den Jahrzehnten hat die Gesellschaft auch hier im Ahrtal nicht an Aktualität verloren und gehört für mehrere Hundert Mitglieder und Freunde sowie Bürger, die regelmäßig zu ihren Veranstaltungen kommen, zum Leben der Stadt dazu.







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